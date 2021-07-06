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Кількість нелегалів з Білорусі в Литві перевищила тисячу осіб

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Литва, Вівторок 06 липня 2021 05:54
Кількість нелегалів з Білорусі в Литві перевищила тисячу осіб Фото: кількість мігрантів зросла майже вдвічі за кілька днів (flickr)
Автор: Даша Харченко

Кількість мігрантів, які намагалися незаконно потрапили до Євросоюзу через кордон Білорусі з Литвою, перевищила тисячу осіб. Кількість мігрантів зросла майже вдвічі за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС.

Президент Литви Ґітанас Науседа висловив переконання, що уряд Литви має діяти негайно задля зміцнення зовнішнього кордону ЄС.

"Ми обговоримо ситуацію безпрецедентної міграційної кризи, з якою стикається Литва. Режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз. Ми переконані, що європейські інституції нададуть всю необхідну допомогу для покращення захисту зовнішніх кордонів", - сказав він.

За його словами, проблема посилюється.

"Раніше говорили про 600 незаконних мігрантів, але протягом кількох днів ситуація погіршилася, наразі кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу…", - сказав Неуседа.

Він додав, що ЄС не визнає легітимність режиму Білорусі. Крім того, за його словами, є прямий зв'язок між санкціями проти Білорусі, що були запроваджені з боку ЄС, і діями, які режим Лукашенка здійснює зараз на кордонах.

"Мігранти, які перетинають кордон, – це інструмент політичних маніпуляцій, що використовується проти Литви та Євросоюзу", - наголосив президент Литви.

Нагадаємо, уряд Литви оголосив надзвичайний стан в країні на державному рівні. Рішення було прийнято у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

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