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Литва может отказать в ВНЖ мужчинам из Украины. Премьер назвала условие

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва может отказать в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины. В частности, если Киев докажет, что они отклоняются от военной службы.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы не законно", - заявила она.

Шимоните добавила, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Однако тем, кого Киев докажет в уклонении от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании, сказала Шимоните.

"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долгое время воевали, могли отдохнуть", - подчеркнула премьер. 
 

 

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. После этого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут в течение двух месяцев (60 дней) сообщить свои персональные данные в военкомат.

В частности, Украина прекратила выдачу заграничных паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. В настоящее время такие граждане должны получать документы в Украине.

Польские власти признают, что Украина может помочь призванным в армию мужчинам вернуться домой. Министерство обороны Польши не исключает возможности депортации.

Однако Министерство внутренних дел Польши пообещало предоставить временную защиту украинцам без паспортов. Варшава подчеркнула, что ждет от Украины идеи репатриации призывников из-за рубежа.

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