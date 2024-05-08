Литва может отказать в ВНЖ мужчинам из Украины. Премьер назвала условие

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы не законно", - заявила она.

Шимоните добавила, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Однако тем, кого Киев докажет в уклонении от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании, сказала Шимоните.

"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долгое время воевали, могли отдохнуть", - подчеркнула премьер.

