Литва може відмовити у ПНП чоловікам із України. Прем'єр назвала умову

"Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б не законно", - заявила вона.

Шимоніте додала, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Однак тим, кого Київ доведе в ухиленні від військової служби, може бути відмовлено в постійному проживанні, сказала Шимоніте.

"Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити", - наголосила прем'єр.