Литва может ограничить транзит в Калининград из-за воздушных шаров из Беларуси

Из-за угрозы контрабандных воздушных шаров из Беларуси президент предлагает ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Беларусью на более длительный период.

"Президент рассматривает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично", - сообщили в воскресенье BNS в главном офисе.

По их данным, правительство должно предложить способы реагирования в ближайшие дни.

"Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, - долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград", - говорится в комментарии.

Во вторник глава государства созывает межведомственное совещание по этим вопросам. Как сообщает BNS, в пятницу и субботу работа Вильнюсского аэропорта была нарушена в течение двух дней подряд из-за контрабандных воздушных шариков из Беларуси, а в один из дней также возникли проблемы в Каунасском аэропорту.

Всего на этой неделе воздушное движение было нарушено трижды из-за контрабандных воздушных шариков.

В ответ на эти ситуации Литва несколько раз временно закрывала границу с Беларусью.