Литва может ограничить транзит в Калининград из-за воздушных шаров из Беларуси

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью. Причиной стали частые инциденты с контрабандными воздушными шарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Из-за угрозы контрабандных воздушных шаров из Беларуси президент предлагает ограничить транзит в Калининград и закрыть границу с Беларусью на более длительный период.

"Президент рассматривает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично", - сообщили в воскресенье BNS в главном офисе.

По их данным, правительство должно предложить способы реагирования в ближайшие дни.

"Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, - долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград", - говорится в комментарии.

Во вторник глава государства созывает межведомственное совещание по этим вопросам. Как сообщает BNS, в пятницу и субботу работа Вильнюсского аэропорта была нарушена в течение двух дней подряд из-за контрабандных воздушных шариков из Беларуси, а в один из дней также возникли проблемы в Каунасском аэропорту.

Всего на этой неделе воздушное движение было нарушено трижды из-за контрабандных воздушных шариков.

В ответ на эти ситуации Литва несколько раз временно закрывала границу с Беларусью.

Заметим, что вчера, 25 октября, Литва временно закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Решению предшествовала остановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за появления в воздушном пространстве шаров, которые прилетали со стороны Беларуси.

По данным Национального центра управления кризисами, были зафиксированы десятки навигационных точек - преимущественно метеорологические шары, которые двигались в направлении Друскининкай-Шалчининкяй.

Примечательно, что это уже не первый подобный случай обнаружения летающих объектов возле аэропорта Вильнюса и закрытия аэропорта.

Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента с воздушными шарами с гелием, которые перевозили контрабандные сигареты из Белоруссии.

