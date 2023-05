Литва купит у Польши зенитные комплексы Grom более чем на 20 млн евро

Он сообщил о встрече с вице-премьер-министром, министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Варшаве, где состоялось IV заседание Совета глав Минобороны двух стран.

"Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия Grom на сумму более 20 млн. евро", - говорится в публикации Анушаускаса.

Today I am meeting with the Deputy Prime Minister @mblaszczak in Warsaw. made an agreement with on the purchase of Grom anti-aircraft weapons for more than 20 million . pic.twitter.com/NadTb7BZCz