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Германия разместит в Литве ЗРК Patriot для охраны саммита НАТО

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Пятница 26 мая 2023 21:49
Германия разместит в Литве ЗРК Patriot для охраны саммита НАТО Иллюстративное фото: Германия разместит в Литве ЗРК Patriot для охраны саммита НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия перебросит из Словакии в Литву свой зенитный ракетный комплекс Patriot. Система обеспечит защиту саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии в Twitter.

В ведомстве отметили, что решение о переброске Patriot в Литву приняли по просьбе Альянса.

"Обладая разнообразными возможностями, Бундесвер внесет значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз показывает: мы гибкие и когда мы вам нужны, вы можете положиться на Германию в Альянсе. Вместе с нашими союзниками мы демонстрируем солидарность и единство внутри и снаружи", - отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Стоит заметить, что решение о размещении немецкой системы ПВО Patriot в Словакии было принято после начала полномасштабной войны России против Украины.

Успехи ПВО Patriot в Украине

Отметим, что на вооружении у Украины также есть зенитный ракетный комплекс Patriot. При помощи такой техники украинские защитники уже сбивают российские баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты.

В частности, военные Украины уже смогли уничтожить семь гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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