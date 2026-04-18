Литва и Латвия запретили Фицо лететь на парад в Москву через их территорию

"Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат пролет через свою территорию по пути в Москву", - сказал словацкий премьер.

Он добавил, что для своего рейса найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония".

Стоит напомнить, что в 2025 году Фицо тоже приезжал в Россию на "празднование" 9 мая, а также встречался с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, тогда в Москве был еще и президент Сербии Александр Вучич. Они оба были единственными гостями из Европы в России на уровне глав государств.