Литва хочет закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

Комиссия национальной безопасности Литвы предложила закрыть еще два контрольно-пропускных пункта на белорусской границе и принять меры по сокращению поездок между двумя соседними странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

В эту комиссию входят премьер-министр, несколько членов правительства, представители администрации президента и спецслужб.

Предложение касается пограничных контрольно-пропускных пунктов в Лаворишкесе и Райгардасе, двух из четырех, которые остаются открытыми после того, как Литва закрыла два последних КПП в августе.

Что еще может измениться

Комиссия также предлагает усилить пассажирское автобусное сообщение между Литвой и Беларусью, постепенно сокращая количество разрешений, выдаваемых частным перевозчикам.

Еще одно предложение касается ограничения посадки и высадки пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена, а также запрета пешеходам и велосипедистам пересекать белорусско-литовскую границу.

С чем это связано

Председатель Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас сообщил на пресс-конференции в канцелярии правительства, что 1 марта контрольно-пропускные пункты будут закрыты.

"Поток белорусских граждан за последнее время увеличился примерно на 50 процентов через все автодорожные пункты пропуска вдоль границы с Беларусью. Увеличение потоков транспорта, товаров и людей требует оптимизации процесса управления этими потоками и еще более детального досмотра лиц, транспортных средств и товаров", - сказал он.

Контроль за исполнением санкций

Согласно заявлению, предлагаемые решения позволят сократить количество транспортных средств и пассажиров, следующих транзитом через Литву, а также снизят вероятность действий белорусских и российских спецслужб и служб безопасности против Литвы.

Этот шаг также направлен на более эффективное блокирование ввоза подсанкционных товаров в Беларусь и Россию, а также на предотвращение контрабанды.

Позиция Литвы по поводу санкций против Беларуси

Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.