Литва предложила создать центр контроля над соблюдением санкций

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает создать центр контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baltics News .

"Я всегда был за то, чтобы укрепление действенности санкций, координация их применения состояла в ведении одной структуры, которой может стать предлагаемый нами единый центр", - сказал глава Министерства коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Министр считает, что прежде всего такой центр должен быть основан на национальном уровне в Литве, но подобная структура желательна и в европейском масштабе.

"Настолько важно, чтобы одна контрольная инстанция была и в Евросоюзе, потому что сейчас ответственность за соблюдение санкций достаточно размыта, что приводит к серьезным проблемам", - отметил он.