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Литва предложила создать центр контроля над соблюдением санкций

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Литва, Среда 22 февраля 2023 16:38
Литва предложила создать центр контроля над соблюдением санкций Фото: глава Министерства коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис (twitter.com/Skuodis)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает создать центр контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baltics News.

"Я всегда был за то, чтобы укрепление действенности санкций, координация их применения состояла в ведении одной структуры, которой может стать предлагаемый нами единый центр", - сказал глава Министерства коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Министр считает, что прежде всего такой центр должен быть основан на национальном уровне в Литве, но подобная структура желательна и в европейском масштабе.

"Настолько важно, чтобы одна контрольная инстанция была и в Евросоюзе, потому что сейчас ответственность за соблюдение санкций достаточно размыта, что приводит к серьезным проблемам", - отметил он.

Напомним, ранее в Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Белоруссии. Эти мероприятия предлагается ввести с 15 марта в год с возможностью продления или пересмотра.

Также ранее мы писали, что группа из десяти стран-членов ЕС призвала к более решительным действиям, чтобы остановить обход санкций против военной промышленности России.

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