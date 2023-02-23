В Литве в рамках санкций против Беларуси изъяли удобрения стоимостью 2 млн евро

Большая партия карбамидных удобрений стоимостью 2 млн евро изъята в Литве в рамках санкций против Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Таможенного департамента Литвы Дарюса Жвиронаса, которое приводит Lrt.

"По делу о нарушении санкционного режима и контрабандном ввозе в Литву 3 тыс тонн белорусских удобрений, стоимость которых составляет 2 млн евро, проведены обыски на предприятиях трех городов Литвы, задержаны два человека", - говорится в заявлении.

Удобрения были произведены на предприятии "Гродно Азот", в отношении которого действуют санкции, но у накладных указывался другой производитель.

В обход санкционного режима удобрения по железной дороге был доставлен в Клайпедский государственный морской порт.