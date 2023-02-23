ЕС должен назначить ответственное лицо для контроля за санкциями против РФ, - Литва

ЕС должен рассмотреть вопрос назначения постоянного уполномоченного по надзору за разработкой и применением санкций, чтобы их можно было эффективно использовать против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, которое приводит The Guardian.

Министр разочарован количеством исключений из санкций против РФ.

"Иногда мы настолько отступаем, что можем назвать это дыркой в корабле, которая может утопить корабль", - добавил Ландсбергис.

Он сослался на отступления от санкций, введенных в сентябре по поводу угля, цемента и древесины, на том основании, что они были связаны с защитой продовольственной безопасности. По его словам, необходимо дать более четкое объяснение этим отступлениям.

"В некоторых случаях может быть связь, но когда мы говорим о цементе, извините, я не могу найти связь с продовольственной безопасностью", - добавил министр.

Хотя официальные лица ЕС были предназначены для проверки того, как применяются санкции, Ландсбергис утверждал, что санкции становятся настолько важными для единого рынка ЕС, что придется пойти дальше и сделать санкционную политику политическим портфелем.