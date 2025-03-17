Литва хочет ужесточить правила проживания для россиян и белорусов

В Литве депутаты от оппозиционной партии предложили аннулировать вид на жительство для граждан России и Беларуси, которые регулярно посещают свои страны. Инициатива направлена на усиление контроля за иностранцами в условиях угроз безопасности.

Литовские депутаты предлагают добавить это положение в закон, вводящий ограничения для граждан России и Беларуси в связи с войной России против Украины.

Они зарегистрировали предложение, которое предусматривает приостановление выдачи вида на жительство для белорусских граждан, как и для россиян, если у них нет действующей визы.

Имеющиеся разрешения должны быть аннулированы для граждан России или Беларуси, которые совершали поездки в Россию или Беларусь более одного раза в течение трех месяцев. Однако исключение будут иметь перевозчики, водители грузовиков, те, кто следует транзитом через эти страны, или те, кто совершает поездку по независящим от них причинам.

"Подавляющее большинство белорусов, которые имеют временный вид на жительство в Литве, возвращаются в Беларусь более или менее регулярно. Среди них есть и те, кто имеет разрешение на временное проживание, выданное по гуманитарным соображениям. В декабре 2023 года было зафиксировано 38 тысяч таких случаев", - пояснили депутаты свое предложение.