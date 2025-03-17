Литва хоче посилити правила проживання для росіян і білорусів

У Литві депутати від опозиційної партії запропонували анулювати посвідку на проживання для громадян Росії та Білорусі, які регулярно відвідують свої країни. Ініціатива спрямована на посилення контролю за іноземцями в умовах безпекових загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Литовські депутати пропонують додати це положення до закону, що запроваджує обмеження для громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною Росії проти України.

Вони зареєстрували пропозицію, яка передбачає призупинення видачі посвідки на проживання для білоруських громадян, як і для росіян, якщо в них немає чинної візи.

Наявні дозволи мають бути анульовані для громадян Росії або Білорусі, які здійснювали поїздки в Росію або Білорусь більше одного разу протягом трьох місяців. Однак виняток матимуть перевізники, водії вантажівок, ті, хто прямує транзитом через ці країни, або ті, хто здійснює поїздку з незалежних від них причин.

"Переважна більшість білорусів, які мають тимчасову посвідку на проживання в Литві, повертаються до Білорусі більш-менш регулярно. Серед них є й ті, хто має дозвіл на тимчасове проживання, виданий з гуманітарних міркувань. У грудні 2023 року було зафіксовано 38 тисяч таких випадків", – пояснили депутати свою пропозицію.