Литва построит на границе с Беларусью и РФ дополнительное заграждение на сотни километров

В правительстве Литвы была достигнута договоренность об установлении дополнительного физического барьера на границе с Беларусью и Россией в болотистой местности.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Также на встрече присутствовали министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас и заместитель директора Службы государственных охраняемых территорий Литвы Альбертас Станисловайтис.

По словам министра внутренних дел, совместно с экологами и специалистами охраняемых территорий нам удалось найти решение с наименьшим воздействием на природу.

"Необходимы дополнительные меры по охране границы, поскольку только в этом году около 700 нелегальных мигрантов не прошли на въезд в болотистые места на границе с Беларусью, выявлено не менее 13 случаев контрабанды", - сказала Билотайте.

Она уточнила, что Литва делает это очень ответственно, вместе со специалистами по охране окружающей среды, оценивая возможное влияние на природу. Правительство получило заверения экологов, что влияние на природу будет минимальным.

Заграждениям придется закрыть сотни километров границы

В Министерстве отмечают, что никаких дополнительных вмешательств или вырубки леса не потребуется, поскольку физический барьер будет установлен в пограничной зоне, то есть там, где установлены системы мониторинга.

На границе с Беларусью на участке около 122 километров физического барьера нет: почти 58 километров из них проходят вблизи пограничных вод и около 64 километров по суше, вблизи ручьев и болот.

Вдоль границы с Россией физического барьера нет примерно на 230 километрах: почти все это расстояние приходится на пограничные воды и около семи километров приходится на сушу, вблизи ручьев и болот.

На тех участках, где государственная граница пролегает по озерам и рекам, физическое заграждение предлагается в это время не возводить. Вся граница с Беларусью и Россией, включая места, где нет физического барьера, контролируется пограничниками с помощью систем наблюдения.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы ранее предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Также Билотайте заявляла, что Литва не исключает возможности закрытия границы с Россией в случае появления определенных угроз безопасности государства.