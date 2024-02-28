Литва готова реабилитировать более тысячи пострадавших от войны украинцев

"Медицинская система Литвы готова принимать больше украинцев и удовлетворять все заявки на реабилитацию. Об этом мы говорили с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулкисом на встрече в Вильнюсе", - отметила она.

Контратюк также сообщила, что Минздрав Литвы совместно с МИД Литвы планируют реализовать проект создания реабилитационных центров в Украине.

Вице-спикер поблагодарила Литву за прием на лечение и реабилитацию украинцев и ветеранов. По ее словам, в 2023 году в лечебных учреждениях страны реабилитацию прошел 81 украинец, пострадавший от вооруженной агрессии РФ.

"Запланировано дальнейшее лечение для 400 человек и реабилитация для 1200 человек", - сообщила Кондратюк.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в поддержке Литвы в подготовке большего количества реабилитологов и в разработке программ психологической поддержки, особенно для детей.

"Каждая спасенная жизнь является важным шагом к победе Украины в войне. Помощь, которую оказывает Минздрав Литвы, приближает нас к этому дню", - рассказала заместитель председателя ВР.

Фото: Елена Кондратюк (https://www.facebook.com/kondratiukolena)

Военная помощь Литвы

На днях в Литве собрали более 8 млн евро на закупку военного оборудования для украинских защитников. Благотворительная кампания по сбору средств продолжалась четыре недели.

В октябре прошлого года Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны.

В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа. Комплексы оперативно заступили на боевое дежурство.

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