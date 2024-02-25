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В Литве собрали более 8 млн евро на закупку оборудования для ВСУ

Вильнюс, Воскресенье 25 февраля 2024 11:03
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В Литве собрали более 8 млн евро на закупку оборудования для ВСУ Фото: в Литве собрали более 8 млн евро для ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Литве собрали более 8 млн евро на закупку военного оборудования для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Благотворительная кампания по сбору средств длилась четыре недели. Она была организована LRT совместно с организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu и журналисткой Ритой Милюте.

Всего удалось собрать почти 8,3 млн евро. Окончательная сумма была объявлена после благотворительного концерта в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабной войны в Украине.

Средства, собранные литовцами совместно с компаниями, пойдут на закупку 1115 наборов для украинских военных. Набор включает в себя монокуляр ночного видения, лазерный прицел и индивидуальный антидроновый комплекс, стоит он 7500 евро.

Оборудование, которое планируется закупить, производится в Литве компаниями Brolis Semiconductors и NT Service.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Позже, 24 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переданные Литвой NASAMS уже на боевом дежурстве.

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