Литва готова реабілітувати понад тисячу постраждалих від війни українців

"Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі", -зазначила вона.

Контратюк також повідомила, що Міністерство охорони здоров'я Литви спільно з МЗС Литви планують реалізувати проект створення реабілітаційних центрів в Україні.

Віце-спікер подякувала Литві за прийом на лікування та реабілітацію українців, ветеранів і ветеранок. За її словами, у 2023 році в лікувальних закладах країни реабілітацію пройшов 81 українець, який постраждав від збройної агресії РФ.

"Заплановане подальше лікування для 400 осіб та реабілітація для 1200 осіб", - повідомила Кондратюк.

Вона наголосила, що Україна потребує підтримки Литви в підготовці більшої кількості реабілітологів та у розробці програм психологічної підтримки, особливо для дітей.

"Кожне врятоване життя є важливим кроком до перемоги України у війні. Допомога, яку надає МОЗ Литви, наближає нас до цього дня", - розповіла заступник голови ВР.

Фото: Олена Кондратюк (https://www.facebook.com/kondratiukolena)

Військова допомога Литви

Днями у Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю військового обладнання для українських захисників. Благодійна кампанія зі збору коштів тривала чотири тижні.

У жовтні минулого року Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни.

У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу. Комплекси швидко заступили на бойове чергування.

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