Литва разрешила армии сбивать дроны при нарушении воздушного пространства

Пока что армия Литвы может сбивать дроны только в том случае, если установлено, что они вооружены или представляют непосредственную угрозу объектам, важным для государства.

Но в соответствии с новым законом военные смогут сбивать любые беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Инициативу поддержали 117 из 141 депутата литовского парламента. Закон вступит в силу в октябре.

"Теперь мы можем быстро реагировать любым способом, включая уничтожение дронов. Наши законы и процедуры не были адаптированы к нынешним угрозам… Теперь мы можем реагировать со скоростью молнии", - подчеркнула министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

В частности, новый закон предоставляет главнокомандующему вооруженными силами Литвы право закрывать части воздушного пространства страны и сбивать любые дроны, которые находятся в нем и "нарушают правила, установленные главнокомандующим".