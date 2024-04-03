Литва поможет Украине восстановить пострадавшие от атак РФ ТЭС

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом Россия изменила тактику ударов по инфраструктуре Украины. Новые атаки имеют гораздо более сложные последствия для страны.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, вскоре группа украинских специалистов посетит ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.

Речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что чрезвычайно важно для украинской энергетики, потерявшей из-за атаки врага значительный объем именно тепловой генерации.

"Мы благодарим Литву за эту поддержку. Ваша помощь имеет очень важное значение для нас. Мы уже получили от литовской стороны два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1 300 тонн", - сказал Галущенко.

Масштабные атаки РФ на энергетику Украины

Напомним, 22 марта российские военные обстреляли ракетами Украину и нанесли масштабный ущерб объектам энергетики.

В частности, агрессор разрушил Змиевскую ТЭС – одну из крупнейших в Харьковской области. Степень разрушения разная, от полного – до значительного. Сейчас на предприятии идет разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

Позже в ДТЭК показали видео, как изнутри выглядит одна из ТЭС после вражеских атак.

Также россияне повредили Днепровскую ГЭС в Запорожье.

В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за весь период войны.

Кроме того, российские кафиры в ночь на 29 марта снова атаковали три теплоэлектростанции в Украине.

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