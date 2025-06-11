Литва борется за членство Украины в НАТО вопреки давлению

В Вашингтоне и Варшаве растет число политиков, которые против вступления Украины в НАТО. В то же время Литва непоколебимо настаивает на поддержке Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что не откажется от идеи членства Украины в НАТО. Она подчеркнула, что окончательное решение о присоединении должен принимать исключительно альянс, а не Кремль.
Литва из-за Сувалкского ущелья - стратегического коридора между Калининградом и Беларусью - находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны России.
Между тем президент США Дональд Трамп, а также прокремлевские союзники в НАТО - Венгрия и Словакия, а также новоизбранный польский лидер Кароль Навроцкий выступают против членства Украины в альянсе.
Соответственно, во время внутренних дискуссий в НАТО даже обсуждалось, стоит ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.
Шакалиене подчеркнула, что Литва поддерживает участие Зеленского в саммите, поскольку это продемонстрирует силу и единство альянса, особенно в вопросах поддержки Украины.
Параллельно с вопросом членства в НАТО страны союза обсуждают повышение целевых показателей военных расходов до 5% ВВП до 2030 года - быстрее, чем предлагает глава альянса Марк Рютте, который предлагает дату 2032-го.
Министр обороны Литвы подчеркнула, что часть этих ресурсов должна быть направлена на реальное вооружение Украины. Возрождение украинской армии, по ее словам, должно базироваться не на декларациях, а на возможностях.
Она также обратила внимание на необходимость быстрого достижения целевых показателей НАТО по военным возможностям, в частности на северо-восточном фланге.
Несмотря на изменение политического курса США во времена Трампа, Шакалиене заверила, что поддержка Европы будет оставаться критически важной.
В то же время она ожидает, что после Гаагского саммита НАТО официально сообщит о любых возможных изменениях в военном присутствии США в Европе.
Министр также предупредила о более широкой угрозе мировому порядку со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана, объединившихся для его дестабилизации.
30 сентября 2022-го президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава украинского правительства Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
Уже в июне 2024-го в страны НАТО приняли пакет из трех частей, чтобы приблизить Украину к Альянсу, и отказались от Плана действий по членству (ПДЧ).
Зато президент США Дональд Трамп после вступления в должность, неоднократно заявлял о маловероятности членства Украины в блоке.
Между тем представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон признает право страны-террориста России на беспокойство из-за вероятного расширения НАТО на восток и готовы обсуждать это в контексте переговоров по завершению полномасштабной войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.