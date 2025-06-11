Литва бореться за членство України в НАТО всупереч тиску

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що не відмовиться від ідеї членства України у НАТО. Вона наголосила, що остаточне рішення про приєднання має ухвалювати виключно альянс, а не Кремль.

Литва через Сувалкську ущелину - стратегічний коридор між Калінінградом і Білоруссю - перебуває під постійною загрозою потенційної агресії з боку Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп, а також прокремлівські союзники в НАТО - Угорщина і Словаччина, а також новообраний польський лідер Кароль Навроцький виступають проти членства України в альянсі.

Відповідно, під час внутрішніх дискусій у НАТО навіть обговорювалося, чи варто запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт у Гаазі.

Шакалієне підкреслила, що Литва підтримує участь Зеленського у саміті, оскільки це продемонструє силу та єдність альянсу, особливо у питаннях підтримки України.

Підвищення ВВП

Паралельно з питанням членства у НАТО країни союзу обговорюють підвищення цільових показників військових витрат до 5% ВВП до 2030 року - швидше, ніж пропонує голова альянсу Марк Рютте, який пропонує дату 2032-го.

Міністр оборони Литви наголосила, що частина цих ресурсів має бути спрямована на реальне озброєння України. Відродження української армії, за її словами, має базуватися не на деклараціях, а на можливостях.

Загроза з боку РФ та Китаю

Вона також звернула увагу на необхідність швидшого досягнення цільових показників НАТО щодо військових можливостей, зокрема на північно-східному фланзі.

Незважаючи на зміну політичного курсу США за часів Трампа, Шакалієне запевнила, що підтримка Європи залишатиметься критично важливою.

Водночас вона очікує, що після Гаазького саміту НАТО офіційно повідомить про будь-які можливі зміни у військовій присутності США в Європі.

Міністр також попередила про ширшу загрозу світовому порядку з боку Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, що об’єдналися для його дестабілізації.