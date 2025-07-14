Литовцы начали сбор 1 млн евро на дроны для Украины

В Литве неправительственная организация Blue/Yellow в понедельник, 14 июля, открыла сбор на дроны для Украины. Цель - 1 миллион евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как отметили организаторы, собранные средства в рамках кампании Dronatonas будут направлены на приобретение различных дронов, оборудования для их управления и аксессуары.
"Мы видим, что каждую ночь сотни дронов пытаются бомбить украинские города и таким образом запугивать жителей. В то же время это относительно недорогое, но очень эффективное средство. Более двух третей всех запросов с фронта, которые мы получаем, связаны с дронами. Поэтому наша цель на это лето - дроны, дроны и еще раз дроны", - отметил соучредитель Blue/Yellow Йонас Охман.
Кампания Dronatonas продлится до 14 сентября.
С начала войны организация Blue/Yellow уже закупила для Украины более 5 тысяч различных типов дронов и аксессуаров к ним. С момента начала своей деятельности в 2014 году литовцы через организацию уже пожертвовали Украине 100 миллионов евро.
Напомним, в апреле министр обороны Литвы Довиле Шакалиене рассказала, что ее страна выделит 20 млн евро на закупку снарядов для украинских защитников.
При этом в 2022 году литовцы собрали деньги на беспилотник Bayraktar для украинских воинов.
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