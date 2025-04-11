Литва выделит 20 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

Литва планирует выделить дополнительные 20 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Ведь летом на фронте "может быть очень трудно".

Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Летом может быть очень трудно (на фронте в Украине - ред.), поэтому поддержку нужно оказывать не позже, а раньше. Литва намерена выделить дополнительные 20 млн евро на закупку боеприпасов, поскольку это одно из того, что сейчас больше всего нужно Украине", - отметила Шакалиене.

Издание напомнило, что в июне прошлого года Совет защиты страны решил выделить на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП в год.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд евро.