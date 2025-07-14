Литовцы начали сбор 1 млн евро на дроны для Украины

Как отметили организаторы, собранные средства в рамках кампании Dronatonas будут направлены на приобретение различных дронов, оборудования для их управления и аксессуары.

"Мы видим, что каждую ночь сотни дронов пытаются бомбить украинские города и таким образом запугивать жителей. В то же время это относительно недорогое, но очень эффективное средство. Более двух третей всех запросов с фронта, которые мы получаем, связаны с дронами. Поэтому наша цель на это лето - дроны, дроны и еще раз дроны", - отметил соучредитель Blue/Yellow Йонас Охман.

Кампания Dronatonas продлится до 14 сентября.

С начала войны организация Blue/Yellow уже закупила для Украины более 5 тысяч различных типов дронов и аксессуаров к ним. С момента начала своей деятельности в 2014 году литовцы через организацию уже пожертвовали Украине 100 миллионов евро.