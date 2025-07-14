Литовці почали збір 1 млн євро на дрони для України
У Литві неурядова організація Blue/Yellow у понеділок, 14 липня, відкрила збір на дрони для України. Ціль - 1 мільйон євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Як зазначили організатори, зібрані кошти в рамках кампанії Dronatonas будуть спрямовані на придбання різних дронів, обладнання для їхнього керування та аксесуари.
"Ми бачимо, що щоночі сотні дронів намагаються бомбардувати українські міста і таким чином залякувати мешканців. Водночас це відносно недорогий, але дуже ефективний засіб. Понад дві третини всіх запитів із фронту, які ми отримуємо, пов'язані з дронами. Тому наша мета на це літо - дрони, дрони і ще раз дрони", - зазначив співзасновник Blue/Yellow Йонас Охман.
Кампанія Dronatonas триватиме до 14 вересня.
Від початку війни організація Blue/Yellow вже закупила для України понад 5 тисяч різних типів дронів та аксесуарів до них. З моменту початку своєї діяльності у 2014 році литовці через організацію вже пожертвували Україні 100 мільйонів євро.
Допомога від Литви
Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Довіле Шакалієне розповіла, що її країна виділить 20 млн євро на закупівлю снарядів для українських захисників.
При цьому 2022 року литовці зібрали гроші на безпілотник Bayraktar для українських воїнів.
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