Литовці почали збір 1 млн євро на дрони для України

Як зазначили організатори, зібрані кошти в рамках кампанії Dronatonas будуть спрямовані на придбання різних дронів, обладнання для їхнього керування та аксесуари.

"Ми бачимо, що щоночі сотні дронів намагаються бомбардувати українські міста і таким чином залякувати мешканців. Водночас це відносно недорогий, але дуже ефективний засіб. Понад дві третини всіх запитів із фронту, які ми отримуємо, пов'язані з дронами. Тому наша мета на це літо - дрони, дрони і ще раз дрони", - зазначив співзасновник Blue/Yellow Йонас Охман.

Кампанія Dronatonas триватиме до 14 вересня.

Від початку війни організація Blue/Yellow вже закупила для України понад 5 тисяч різних типів дронів та аксесуарів до них. З моменту початку своєї діяльності у 2014 році литовці через організацію вже пожертвували Україні 100 мільйонів євро.