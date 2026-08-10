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Лето без тревог: дети украинских Героев прошли реабилитацию в Карпатах

16:08 10.08.2026 Пн
2 мин
Как 8 дней в горах помогли детям павших и действующих Героев найти новых друзей и вернуть улыбки
aimg Анна Шиканова
Лето без тревог: дети украинских Героев прошли реабилитацию в Карпатах Как отдыхали дети военных в Карпатах (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)
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Дети военнослужащих 1 отдельной бригады Сил ТРО ВС Украины имени Ивана Богуна вернулись из поездки в Карпаты, где они провели 8 незабываемых дней. Среди них - дети действующих военнослужащих, павших Героев и воинов, которые сегодня числятся пропавшими без вести.

Как проходил отдых и реабилитация детей, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Первый опыт самостоятельности

Для многих из 79 детей это путешествие стало первой самостоятельной поездкой. Без родителей. С волнением, переживаниями, десятками вопросов и сомнений. И не только у детей – у их родных тоже.

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В течение восьми дней дети отдыхали среди живописных Карпат, путешествовали, посещали интересные экскурсии, находили новых друзей, участвовали в активностях и проходили программу психоэмоционального обновления.

Их ждали встречи и выступления известных украинских артистов, искренние разговоры, новые открытия и множество ярких эмоций.

Эти восемь дней стали для них периодом, когда можно было хотя бы ненадолго забыть о воздушных тревогах, потерях и постоянном напряжении, почувствовать себя просто детьми и вернуться домой с теплыми воспоминаниями, новыми друзьями и улыбками.

Лето без тревог: дети украинских Героев прошли реабилитацию в Карпатах

Дети украинских военных отдохнули и прошли реабилитацию в Карпатах (фото: facebook.com TerritorialDefenseForces)

Забота о семьях воинов

Эта поездка стала возможна благодаря ежедневной работе службы социального сопровождения бригады. Ее представители постоянно на связи с семьями военнослужащих, поддерживают, помогают и шаг за шагом выстраивают доверие.

Организаторы выражают искреннюю благодарность благотворительной организации "Після Служби", общественной организации "Милосердя та здоров'я" и компании "Українська бронетехніка" за реализацию проекта "Літо без війни", который уже четвертый год дарит детям военных возможность отдохнуть, восстановиться и просто побыть детьми.

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Отдельное спасибо организаторы выражают тем, кто ежедневно работает над тем, чтобы поддержка наших военных не завершалась на передовой, а продолжалась рядом с их семьями.

Также стало известно, как в Украине предлагают изменить защиту детей и какие будут выплаты.

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