Летняя жара, но с дождями, грозами и шквалами: чего ожидать от погоды сегодня
В Украине сегодня, 7 июня, будет контрастная погода. Ожидается одновременно жара и грозовые дожди, град и шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока, умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях значительные дожди.
Утром на Закарпатье местами туман. Ветер переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.
Температура днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°.
Фото: в воскресенье в Украине ожидаются грозовые дожди, ветер и град (инфографика: РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями.
Значительный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 20-25°, в Киеве 21-23°.
К тому же синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киева и Киевской области.
Сегодня ожидается значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый.
Как сообщало РБК-Украина, на выходных в Украине ожидается теплая погода - до +29 градусов на юге. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на западе, севере и в Винницкой области.
Синоптики еще в начале июня предупреждали, что первая неделя лета будет теплой, но дожди не будут отступать.