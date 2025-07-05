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Летний спорт-шик от Нади Дорофеевой: ветровка и вьетнамки на каблуках

Суббота 05 июля 2025 07:15
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Летний спорт-шик от Нади Дорофеевой: ветровка и вьетнамки на каблуках Надя Дорофеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Надя Дорофеева задает модные тренды этого лета, сочетая в одном образе комфорт и стиль. Ветровка в спортивном стиле с контрастным дизайном и черные вьетнамки на каблуках создают идеальный спорт-шик, который легко впишется в повседневные и вечерние луки.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Дорофеевой.

Какой "лук" выбрала Дорофеева

Ветровка в спортивном стиле

Это самый выразительный элемент образа. Куртка свободного кроя с широкими рукавами. Она имеет черно-белый контрастный дизайн с широкими вертикальными и горизонтальными полосами.

Также есть акцент - вставки светло-голубого оттенка на рукавах. Куртка полностью расстегнута, чтобы продемонстрировать нижний слой одежды.

Топ

Под курткой виден черный топ или спортивный бюстгальтер, придающий образу спортивного шика.

Брюки

Дополнить стильный лук Дорофеева решила черными облегающими брюками капри. Они подчеркивают стройность ног.

Обувь

Черные вьетнамки с тонкой перепонкой между пальцами. Они подчеркивают непринужденное летнее настроение образа.

Летний спорт-шик от Нади Дорофеевой: ветровка и вьетнамки на каблуках

Надя Дорофеева показала самую модную обувь (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сумка

Черная кожаная сумка среднего размера с короткими ручками, которая висит на плече. Она придает образу элегантности и практичности.

Аксессуары

На шее видно тонкое украшение - цепочку.

Образ выглядит очень актуальным для прохладной летней погоды, сочетает комфорт и современные модные тенденции.

Контраст цветов на куртке, спортивные элементы и минималистичные аксессуары создают динамичный, но одновременно элегантный лук. Это отличный вариант для прогулок по городу, кофе-брейков на террасе или встреч с друзьями.

Летний спорт-шик от Нади Дорофеевой: ветровка и вьетнамки на каблуках

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Почему вьетнамки на каблуке - один из главных модных трендов лета

Сочетание комфорта и элегантности

Эта обувь сохраняет удобство привычных пляжных вьетнамок, но благодаря каблуку выглядит изысканнее. Оно позволяет создавать как кежуал-лука, так и образы для вечерних выходов.

Ностальгия за 2000-ми

Мода на 2000-е вернула в игру много спорных, но эффектных вещей. Вьетнамки на каблуке активно носили поп-звезды того времени, и сейчас их снова стилизуют на подиумах и в стритстайле.

Летний спорт-шик от Нади Дорофеевой: ветровка и вьетнамки на каблуках

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Легкая стилизация

Такая обувь легко сочетается с джинсами, льняными костюмами, платьями-комбинациями или макси-юбками. Это универсальный вариант на лето, когда хочется чего-нибудь открытого, но не совсем повседневного.

Мировые бренды поддержали тренд

В коллекциях Bottega Veneta, The Row, Jacquemus и других брендов вьетнамки на каблуке получили новую жизнь - часто в минималистическом или архитектурном дизайне. Их подхватили инфлюэнсеры, стилисты и модные редакторы.

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