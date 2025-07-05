Літній спорт-шик від Наді Дорофєєвої: вітровка і в'єтнамки на підборах

Надя Дорофєєва задає модні тренди цього літа, поєднуючи в одному образі комфорт і стиль. Вітрівка в спортивному стилі з контрастним дизайном і чорні в'єтнамки на підборах створюють ідеальний спорт-шик, який легко впишеться в повсякденні та вечірні луки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Дорофєєвої.

Який "лук" обрала Дорофєєва

Вітрівка в спортивному стилі

Це найвиразніший елемент образу. Куртка вільного крою з широкими рукавами. Вона має чорно-білий контрастний дизайн із широкими вертикальними та горизонтальними смугами.

Також є акцент - вставки світло-блакитного відтінку на рукавах. Куртка повністю розстебнута, щоб продемонструвати нижній шар одягу.

Топ

Під курткою видно чорний топ або спортивний бюстгальтер, що надає образу спортивного шику.

Штани

Доповнити стильний лук Дорофєєва вирішила чорними обтислими штанами капрі. Вони підкреслюють стрункість ніг.

Взуття

Чорні в'єтнамки з тонкою перетинкою між пальцями. Вони підкреслюють невимушений літній настрій образу.

Надя Дорофєєва показала наймодніше взуття (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Сумка

Чорна шкіряна сумка середнього розміру з короткими ручками, яка висить на плечі. Вона надає образу елегантності та практичності.

Аксесуари

На шиї видно тонку прикрасу - ланцюжок.

Образ виглядає дуже актуальним для прохолодної літньої погоди, поєднує комфорт і сучасні модні тенденції.

Контраст кольорів на куртці, спортивні елементи та мінімалістичні аксесуари створюють динамічний, але водночас елегантний лук. Це чудовий варіант для прогулянок містом, кава-брейків на терасі або зустрічей із друзями.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Чому в'єтнамки на підборах - один з головних модних трендів літа

Поєднання комфорту та елегантності

Це взуття зберігає зручність звичних пляжних в'єтнамок, але завдяки підборам виглядає вишуканіше. Воно дає змогу створювати як кежуал-луки, так і образи для вечірніх виходів.

Ностальгія за 2000-ми

Мода на 2000-ті повернула в гру багато спірних, але ефектних речей. В'єтнамки на підборах активно носили поп-зірки того часу, і зараз їх знову стилізують на подіумах і в стрітстайлі.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Легка стилізація

Таке взуття легко поєднується з джинсами, лляними костюмами, сукнями-комбінаціями або максіспідницями. Це універсальний варіант на літо, коли хочеться чогось відкритого, але не зовсім повсякденного.

Світові бренди підтримали тренд

У колекціях Bottega Veneta, The Row, Jacquemus та інших брендів в'єтнамки на підборах отримали нове життя - часто в мінімалістичному або архітектурному дизайні. Їх підхопили інфлюенсери, стилісти й модні редактори.