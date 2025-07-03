Как сделать макияж, как у внучки Ротару: нюдовый образ с акцентом на глаза (видео)
Соня Евдокименко, модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару, поделилась в сети простым и универсальным макияжем, который подойдет для повседневного образа.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram Евдокименко рассказывает, как повторить такой мейкап.
В коротком видео она показала, как сделать нюдовый мейкап с естественным тоном кожи и мягким акцентом на глаза. Минимум усилий - и свежий, ухоженный вид готов.
Как сделать макияж, как у внучки Ротару
Основа под макияж и консилер
Сначала она нанесла консилер под глаза и на веки, а также основу для макияжа, чтобы выровнять тон и подготовить кожу.
Пудра
С помощью большой кисти она немного припудрила лицо, чтобы убрать жирный блеск.
Брови
Для того чтобы подчеркнуть брови, внучка Ротару взяла небольшую скошенную кисточку. Ею она наносит продукт для прорисовки и заполнения бровей.
Тени для век (нейтральные оттенки):
- на веки Евдокименко нанесла светлый, матовый оттенок - базу для теней
- в складку века она добавила персиковый оттенок теней, чтобы создать мягкую тень
- светлый шиммерный оттенок она нанесла пальцем на центр подвижного века.
Подводка-карандаш
Также внучка Софии Ротару использует темный карандаш для прорисовки линии вдоль верхнего века, а также немного под нижним для большей выразительности.
Тушь для ресниц
Для придания объема и удлинения ресниц Евдокименко нанесла черную тушь.
Румяна или бронзер
На скулы она нанесла продукт кремовой текстуры розово-коричневого оттенка, который следует растушевать кистью. Это может быть жидкий бронзер или кремовые румяна.
Хайлайтер
На верхнюю часть скул и на переносицу Соня добавила хайлайтер для придания сияния.
Макияж губ
Необходимо взять карандаш для губ нейтрального розового или нюдового оттенка, а затем нанести помаду или блеск похожего оттенка.
В общем, это выглядит как обычный, натуральный макияж с акцентом на свежесть лица и подчеркивание цвета глаз с помощью теплых, естественных оттенков.
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