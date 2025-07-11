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Этот цвет - главный тренд лета 2025: как его правильно носить

Пятница 11 июля 2025 13:58
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Этот цвет - главный тренд лета 2025: как его правильно носить Масляно-желтый цвет - главный тренд лета 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Елена Шевченко

Мягкий, теплый и невероятно стильный - оттенок желтого под названием Butter Yellow стал главным цветом лета 2025 года. Дизайнеры и модницы уже активно включают его в повседневные и вечерние образы.

Как правильно носить этот трендовый цвет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко.

"Butter Yellow - главный оттенок лета. Но носить его красиво - еще тот квест. Поэтому несколько советов от персонального стилиста", - отметила она на видео.

1. Цвет кажется слишком бледным? - Добавьте акцент

Butter Yellow очень мягкий, поэтому если он "теряется" на фоне кожи, стоит освежить образ ярким блеском для губ или массивными украшениями. Это создаст баланс и придаст выразительность.

2. Слишком теплый для вашего тона кожи? - Уравновесьте холодными цветами

Если вам ближе прохладная палитра, сочетайте Butter Yellow с насыщенными холодными цветами: мятным, лавандовым, синим или даже серым. Это сделает образ гармоничным и современным.

3. Не подходит к лицу? - Носите внизу

Если оттенок визуально "портит" кожу лица (придает желтизны, тусклости), выбирайте вещи в этом цвете для нижней части образа - юбку, брюки или обувь. Верх оставляйте в более нейтральных или выигрышных цветах.

Почему Butter Yellow - тренд лета 2025

Тренд на спокойные, умиротворенные оттенки

После нескольких сезонов ярких, неоновых цветов мода возвращается в пастельную, спокойную гамму. Butter Yellow - это теплый, мягкий, "уютный" оттенок, дающий ощущение легкости, простоты и гармонии.

В неспокойные времена тренды часто тяготеют к цветам, вызывающим эмоциональный комфорт.

Этот цвет - главный тренд лета 2025: как его правильно носить

С чем сочетать масляно-желтый цвет (фото: pinterest.com)

Вдохновение природой и стилем ретро

Butter Yellow ассоциируется с солнцем, пшеницей, цветами, детством. В 2025 году модная индустрия активнее обращается к природным текстурам, органике, теплым ассоциациям. Этот цвет также внушает легкую ретро-ностальгию - стиль 70-х и 90-х тоже в моде.

Универсальность в стилизации

Butter Yellow легко сочетается с базовыми цветами: белым, бежевым, серым, джинсовым.

Это идеальный "переходной" цвет: он достаточно нейтрален, чтобы стать новой классикой, но и достаточно характерен, чтобы выглядеть модно.

Этот цвет - главный тренд лета 2025: как его правильно носить

С чем носить масляно-желтый цвет (фото: pinterest.com)

Присутствие в ключевых коллекциях

Этот оттенок появился в коллекциях весна-лето 2025 года Jacquemus, The Row, Loewe, Chloé, Prada и других брендов. Его показали на платьях, жакетах, total-look. А там, где подиум - там и массовый тренд.

Визуальная привлекательность в соцсетях

Butter Yellow - это цвет, который прекрасно смотрится в Instagram и TikTok: теплый, мягкий, эстетический. Именно такие оттенки часто появляются в лукбуках инфлюэнсеров, flatlay-фото и стилизованных видео с одеждой.

Этот цвет - главный тренд лета 2025: как его правильно носить

Масляно-желтый цвет на пике популярности (фото: pinterest.com)

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