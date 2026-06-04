Летнее наступление РФ обречено? В ISW объяснили, какую ошибку сделали оккупанты

Россия пытается окружить Лиман по той же схеме, что и в 2022 году - и снова "буксует". Но на этот раз стартовые позиции оккупантов гораздо хуже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку американского Института изучения войны (ISW).
Россия пытается закрепиться к северу, северо-востоку и востоку от Лимана. Аналитики ISW сравнивают это с кампанией летом 2022 года, когда оккупанты хотели широко окружить город - от Лимана на северо-востоке до Изюма на северо-западе.
Тогда попытка провалилась: в сентябре-октябре 2022 года Украина за несколько недель выбила россиян и из Изюма, и из Лимана.
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По состоянию на июнь 2026 года линия фронта на этом направлении значительно менее выгодна для России, чем была четыре года назад.
Попытка окружить Лиман и выйти на Славянск снова не удается. ISW указывает: российское командование не сделало выводов из прошлых провалов и продолжает ставить перед собой нереалистичные цели - несмотря на ухудшение боевых возможностей армии в 2026 году.
Летом 2026-го Россия вряд ли достигнет даже тактических успехов на славянском направлении, не говоря уже об оперативных достижениях - такой прогноз дают аналитики ISW.
Как сообщало РБК-Украина, российское наступление на Донбассе затормозилось: продвижение на Покровск и Константиновку остановилось, а месячные потери врага достигли 35 тысяч человек.
Напомним, в мае Россия установила рекорд по количеству выпущенных по Украине дронов за все время полномасштабного вторжения - 8150 беспилотников, что на 24% больше, чем в апреле.