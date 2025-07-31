Летние тренды, которые не теряют позиций: что будем носить осенью 2025

Юбки и топы с кружевом

Кружево будет оставаться актуальным и осенью 2025 года. Особенно популярны будут топы из полупрозрачных тканей и юбки со вставками из кружева. Такая одежда придает образу легкости, романтичности и женственности.

Чтобы создать осенний лук, комбинируйте кружевные вещи с жакетами, грубыми ботинками или трикотажем - этот контраст смотрится очень стильно. Образ дополнят сумки из фактурной кожи или замши.

Юбки с кружевом осенью можно сочетать с кожаными куртками (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Массивные браслеты

Объемные украшения, в том числе массивные браслеты, переходят из лета прямо в осень. Металлические, пластиковые или из дерева они создают яркий акцент и легко подчеркивают даже самый простой образ.

Стилисты советуют носить их по несколько на одну руку или комбинировать с часами. Они идеально дополняют как классические костюмы, так и обычные наряды. Особенно эффектно подобные браслеты смотрятся на фоне монохромной одежды.

Массивные украшения в тренде (фото: instagram.com/annaaborisovna)

Темный деним

Темно-синий деним возвращается в гардеробы как главная джинсовая база на осень. Он выглядит сдержанно, но элегантно - отлично сочетается с белыми рубашками, трикотажем, жакетами. Такие джинсы легко вписываются как в обыденные образы, так и в smart-casual.

Осенью особенно стильно будут смотреться широкие или прямые модели с высокой посадкой. Темный оттенок также визуально извлекает фигуру.

Темные джинсы будут в моде осенью 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Балетки в сеточку

Балетки - легкая и трендовая обувь, которая не сдает позиции даже с приходом прохладной погоды. Они придают образу утонченности и легкости, в то же время оставаясь удобными для ежедневного ношения.

Стилисты советуют носить их с джинсами, юбками или костюмными брюками. Для осени следует выбирать модели из более плотной сеточки или в сочетании с носками. Такие балетки легко вписываются в образы в стиле old money или парижский шик.

Трендовые балетки в сеточку (фото: instagram.com/commesi)

Масляно-желтый цвет

Этот нежный оттенок желтого стал настоящим фаворитом лета - и останется актуальным осенью. Масляно-желтый выглядит теплым, мягким и уютным, поэтому отлично подходит для межсезонья. Его носят в виде свитеров, пальто, платьев и даже аксессуаров.

Он хорошо сочетается с базовыми цветами - серым, бежевым, темно-синим и шоколадным. Этот цвет освежает образ и придает ему деликатный акцент без излишней яркости.

Butter yellow в трендах на осень 2025 (фото: instagram.com/olympiamarie)