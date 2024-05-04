Без буквы "У". В Украине начали по-новому маркировать учебные автомобили в автошколах

Нововведения для водителей

Напомним, что в октябре прошлого года в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись учебных транспортных средств – букву "У" решили заменить на букву "Н".

Также ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.

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