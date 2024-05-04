Без літери "У". В Україні почали по-новому маркувати учбові автомобілі в автошколах

Нововведення для водіїв

Нагадаємо, що у жовтні минулого року в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів – літеру "У" вирішили замінити на літеру "Н".

Також раніше Верховна Рада підтримала законопроект №7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект щодо введення штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за занадто гучний звук форсованого двигуна.

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