Самолеты не изменят ход войны. Эстонский министр высказался о приоритетном оружии для ВСУ

По его словам, оценивать, какое оружие сейчас нужно украинским защитникам, должен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Но "в целом ВСУ нужно любое оружие", добавил Певкур.

"Конечно, вам нужны, в первую очередь, боеприпасы - для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", - подчеркнул глава эстонского Минобороны.

Также министр напомнил, что всего 50 стран соглашаются предоставлять Украине оружие для войны с Россией, что составляет около 1 миллиарда населения.

"Таким образом, это одна седьмая или немного больше мирового населения. По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира. Так что, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще есть много стран, которые не заняли ничью позицию в этом конфликте", - рассказал Певкур.

Для многих стран в мире, уточнил министр, война в Украине не самая важная тема. Но для Эстонии это не так, поскольку такие события изменят европейскую структуру безопасности в ближайшие годы.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Украинских пилотов уже начали обучать управлению таких самолетов в нескольких странах.

Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали поставить в Украину как минимум 61 единицу F-16.

Ожидается, что первые истребители передадут уже весной 2024 года, отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.