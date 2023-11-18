Літаки не змінять хід війни. Естонський міністр висловився про пріоритетну зброю для ЗСУ

За його словами, оцінювати, яка зброя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України. Але "загалом ЗСУ потрібна будь-яка зброя", додав Певкур.

"Звичайно, вам потрібні, насамперед, боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - наголосив голова естонського Міноборони.

Також міністр нагадав, що лише 50 країн погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією, що становить близько 1 мільярда населення.

"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", - розповів Певкур.

Для багатьох країн світу, уточнив міністр, війна в Україні не найважливіша тема. Але для Естонії це не так, оскільки такі події змінять європейську безпекову структуру найближчими роками.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Українських пілотів уже почали навчати управлінню таких літаків у кількох країнах.

Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли поставити в Україну щонайменше 61 одиницю F-16.

Очікується, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року, зазначав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.