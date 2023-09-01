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"Работаем с территории России": Буданов прокомментировал удар по авиабазе Пскова

Украина, Пятница 01 сентября 2023 09:57
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"Работаем с территории России": Буданов прокомментировал удар по авиабазе Пскова Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Авиабаза в Пскове был атакован дронами, которые были запущены с территории России. Во время удара 30 августа были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, два сильно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова The War Zone, проекту издания The Drive.

"Мы работаем с территории России", - сообщил Буданов, однако не уточнил, была ли атака проведена сотрудниками ГУР или российскими партизанами. Он также отказался сообщить, какие дроны и в каком количестве использовались.

В своей оценке повреждений самолета Буданов сообщил, что "два были уничтожены и два серьезно повреждены".

Снимки, полученные изданием от источника в ГУР, подтверждают слова Буданов о масштабах ущерба, нанесенного во время атаки.

На снимке экрана с видеокамеры инфракрасной камеры одного из дронов, использованных в атаке, виден непосредственный результат одного из ударов: он попал в то же место, где два Ил-76 получили повреждения. Топливо на борту, возможно, было причиной того, что два других полностью сгорели.

&quot;Работаем с территории России&quot;: Буданов прокомментировал удар по авиабазе Пскова

Как отмечает The War Zone, согласно изображению, беспилотник, вероятно, сбросил бомбы на аэродром, что может подтверждать заявление Буданова о том, что авиабазу атаковали с территории России, а не с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

Ил-76 являются основой транспортной военной авиации России. Буданов рассказал, что они являются целью ГУР, поскольку они находятся в рабочем состоянии и используются для "перевозки военных грузов и десантников".

Удар по Пскову

Напомним, что в ночь на 30 августа произошла атака беспилотниками сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

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ГУР Российская Федерация
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