Атака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На снимках видно, как повреждено по меньшей мере два самолета типа Ил-76. Издание отмечает, что дронами, скорее всего, пытались попасть в топливные баки самолетов, однако попали в поверхность у крыльев - это должно вывести борта из строя на 2-3 месяца из-за капитального ремонта.

Удары по Пскову

В ночь на 30 августабеспилотники атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Согласно данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

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