ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки последствий

Четверг 31 августа 2023 00:44
UA EN RU
Атака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки последствий Фото: появились фото последствий обстрела Пскова (росСМИ)
Автор: Антон Малиновский

Появились спутниковые снимки атаки беспилотников на аэродром под российским Псковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На снимках видно, как повреждено по меньшей мере два самолета типа Ил-76. Издание отмечает, что дронами, скорее всего, пытались попасть в топливные баки самолетов, однако попали в поверхность у крыльев - это должно вывести борта из строя на 2-3 месяца из-за капитального ремонта.

Атака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки последствийАтака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки последствийАтака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки последствий

Удары по Пскову

В ночь на 30 августабеспилотники атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

Согласно данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны