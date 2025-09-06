ua en ru
Самолеты и корабли: Португалия будет закупать оборонную технику у Европы и США

Суббота 06 сентября 2025 19:02
Самолеты и корабли: Португалия будет закупать оборонную технику у Европы и США Фото: министр иностранных дел Португалии Пауло Ранжел (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Португалия будет закупать оборонное оборудование как в Европе, так и в США. Страна готовится увеличить военные расходы для достижения целей НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы определенно хотим инвестировать в европейскую оборону. Даже португальская оборонная промышленность значительно прогрессирует, если взять, например, беспилотники", - сказал глава МИД.

Ранжел отметил, что закупки будут включать самолеты и корабли, но он отказался вдаваться в подробности, сославшись на правила закупок.

В то же время он назвал "совершенно правильным" стремление президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону в рамках НАТО до 5% ВВП.

Министр пояснил, что эту цель сделали более гибкой из-за большого давления на оборонные компании. В частности, поскольку страны увеличили расходы и пополняют заказы компаний, поставки могут задерживаться.

"(Следует учитывать, что - ред.) вероятно, в течение года вы не сможете получить ничего, а затем сможете получить две-три (единицы техники - ред.)", - сказал он.

Ранжел добавил, что Запад должен продолжать свою стратегию по достижению в мира в Украине, отметив, что Россия "действует недобросовестно и не руководствуется доброй волей". По его словам, рассматривается ряд планом по усилению давления на Кремль, включая вторичные санкции.

Также министр призвал США ввести санкции, усилив "еще один уровень давления", а также активизировать взаимодействие с Китаем и Индией по вопросу прекращения войны.

Bloomberg пишет, что на следующей неделе Ранжел присоединится к премьер-министру Португалии Луишу Монтенегро в ходе государственного визита в Китай и Японию.

Члены НАТО увеличивают расходы на оборону

Напомним, в конце июня 2025 года в Гааге состоялся саммит НАТО. По его итогам лидеры стран Альянса обязались увеличить оборонные расходы до уровне 5% ВВП за 10 лет. Такое требование выдвигал президент США Дональд Трамп.

Также неделю назад стало известно, что члены НАТО планирует в 2025 году планируют потратить на оборону более 1,5 трлн долларов, что многократно превышает траты военного бюджета РФ.

