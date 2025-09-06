ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літаки та кораблі: Португалія закуповуватиме оборонну техніку у Європи та США

Субота 06 вересня 2025 19:02
UA EN RU
Літаки та кораблі: Португалія закуповуватиме оборонну техніку у Європи та США Фото: міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Португалія закуповуватиме оборонне обладнання як у Європі, так і в США. Країна готується збільшити військові витрати для досягнення цілей НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми безумовно хочемо інвестувати в європейську оборону. Навіть португальська оборонна промисловість значно прогресує, якщо взяти, наприклад, безпілотники", - сказав глава МЗС.

Ранжел зазначив, що закупівлі включатимуть літаки і кораблі, але він відмовився вдаватися в подробиці, пославшись на правила закупівель.

Водночас він назвав "абсолютно правильним" прагнення президента США Дональда Трампа збільшити витрати на оборону в рамках НАТО до 5% ВВП.

Міністр пояснив, що цю мету зробили більш гнучкою через великий тиск на оборонні компанії. Зокрема, оскільки країни збільшили витрати і поповнюють замовлення компаній, поставки можуть затримуватися.

"(Слід враховувати, що - ред.) ймовірно, протягом року ви не зможете отримати нічого, а потім зможете отримати дві-три (одиниці техніки - ред.)", - сказав він.

Ранжел додав, що Захід має продовжувати свою стратегію з досягнення миру в Україні, зазначивши, що Росія "діє недобросовісно і не керується доброю волею". За його словами, розглядається низка планів щодо посилення тиску на Кремль, включно із вторинними санкціями.

Також міністр закликав США ввести санкції, посиливши "ще один рівень тиску", а також активізувати взаємодію з Китаєм та Індією з питання припинення війни.

Bloomberg пише, що наступного тижня Ранжел приєднається до прем'єр-міністра Португалії Луїша Монтенегро під час державного візиту до Китаю і Японії.

Члени НАТО збільшують витрати на оборону

Нагадаємо, наприкінці червня 2025 року в Гаазі відбувся саміт НАТО. За його підсумками лідери країн Альянсу зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Таку вимогу висував президент США Дональд Трамп.

Також тиждень тому стало відомо, що члени НАТО планують у 2025 році витратити на оборону понад 1,5 трлн доларів, що багаторазово перевищує витрати військового бюджету РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Португалия
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії