Самолет и более 800 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 30 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 299 940 (+860) человек ликвидировано;

танков - 5190 (+15) ед.;

боевых бронированных машин - 9775 (+17) ед.;

артиллерийских систем - 7202 (+14) ед.;

РСЗО - 834 ед.;

средства ПВО - 559 (+1) ед.;

самолетов - 321 (+1) ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5419 (+20) ед.;

крылатые ракеты - 1544 ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9555 (+23) ед.;

специальная техника - 1014 (+2) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Также представитель Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявил, что РФ сосредоточила 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.