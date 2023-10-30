Ситуация на фронте сегодня 30 октября

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 88 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, в ночь на 30 октября, противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских "шахедов".

Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Петропавловка, Новоосиново, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новоселовка, Верхнекаменское, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.