РФ сосредоточила в районе Авдеевки 40 тысяч военных, ВСУ контратакуют: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий на нескольких направлениям. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявил, что РФ сосредоточила 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

29 октября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но подтвержденных успехов не добились.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили более семи российских атак вблизи Синьковки и Ивановки. Спикер командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что за прошедшие сутки украинские войска также отразили штурм вблизи Петропавловки.

В Генштабе Украины также сообщили, что на Лиманском направлении российские войска не вели наступательных действий и продолжали перегруппировку в этом районе.

Российский "военкор" утверждал, что на прошлой неделе войска РФ якобы добились тактических успехов у Степной Новоселки и у Дибровы.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, показывают, что украинские войска продвигались к востоку от железнодорожной линии к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступление к югу от Бахмута. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Клещиевки, пытаясь пересечь железнодорожный путь вблизи населенного пункта.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали возле Хромового, Клещиевки и Андреевки. Российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе силы РФ пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки и Андреевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские атаки возле Керамика, Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Первомайского.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ готовятся атаковать Авдеевский коксохимический завод непосредственно к северу от города. Похоже, русские войска сосредоточили значительную часть своей боевой силы вокруг Авдеевки.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун 29 октября заявил, что Россия сейчас имеет 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и опрокидывает туда дополнительные силы.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска имеют подразделения 12 отдельной мотострелковой бригады, 16 отдельного стрелкового полка мобилизационного резерва, 22 отдельного стрелкового батальона мобилизационного резерва, 11 отдельного танкового батальона. я подразделения БАРС (Боевой резерв Российской армии) и подразделения "Шторм С", действующие на Авдеевском направлении, теоретически общей численностью более 40 000 военнослужащих.

ISW регулярно оценивает, что российские военные подразделения, вероятно, в общем-то неукомплектованы и могут быть батальонами, бригадами или полками только под названием с меньшей численностью личного состава, чем предполагается в их эшелонах.

Российский военкор утверждал, что украинские силы контратаковали возле Авдеевского породного отвала и возле Спартака.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, показали, что российские войска якобы продвинулись к югу от Красногоровки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Министерство обороны РФ утверждало, что украинские силы атаковали вблизи Урожайного и Старомайрского. В российском батальоне "Восток" жаловались, что украинские силы ночью с 28 на 29 октября интенсивно обстреляли позиции окупантов в районе границы Донецко-Запорожской областей.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Старомайорского и Золотой Нивы.

Российский "военкор" утверждал, что украинским войскам удалось установить устойчивый контроль над некоторыми неопределенными российскими позициями на Запорожском направлении и расширить наступательные действия ближе к Нестерянке, Копани и Новофедоровке на прошлой неделе. Он добавил, что украинские силы также пытались продвинуться в направлении Новопрокопки и Вербового.

Другие российские источники сообщали, что украинские войска продолжают попытки прорвать оборону РФ на линии Копани-Работине. Они также утверждали, что украинские силы продолжали наносить удары по оккупированному Россией Токмаку, Васильевке и неопределенной трассе.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Роботине и к западу от Вербового.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска пытались продвинуться в Песчановку на левом берегу Херсонской области. Он добавил, что российские войска якобы перехватили украинский десант в районе Дачи (10 км юго-западнее Херсона).

Другой российский "военкор" утверждал, что украинские силы форсируют Днепр группами от 50 до 70 человек по трем направлениям.

Представитель украинского Южного оперативного командования капитан первого ранга Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска применили 30 управляемых бомб КАБ для удара по западному (правому) берегу Херсонской области.