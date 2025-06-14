Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши: перехватом занялись истребители НАТО

Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, который вторгся в воздушное пространство Польши 13 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Представитель оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский отметил, что нарушение воздушного пространства страны продолжалось примерно несколько десятков секунд.
Российский разведывательный самолет ИЛ-20 находился примерно на 2 километра выше польского воздушного пространства над Балтийским морем.
Горишевский добавил, что союзные силы Польши молниеносно отреагировали на инцидент. С авиабазы в Мальборке были подняты по тревоге несколько британских истребителей, которые осуществили перехват, после чего ИЛ-20 вернулся в российское воздушное пространство.
Отмечено, что это была очередная провокация со стороны РФ, проверяющей готовность систем НАТО.
Напомним, в последнее время участились случаи, когда российские самолеты вторгаются в воздушное пространство стран-членов НАТО.
В мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры недалеко от польской границы.
Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.
На прошлой неделе над Балтийским морем британские истребители также перехватили два российских разведывательных самолета.
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