Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши: перехватом занялись истребители НАТО

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство стран НАТО

Напомним, в последнее время участились случаи, когда российские самолеты вторгаются в воздушное пространство стран-членов НАТО.

В мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры недалеко от польской границы.

Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.

На прошлой неделе над Балтийским морем британские истребители также перехватили два российских разведывательных самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.