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Самолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши: перехватом занялись истребители НАТО

Фото: британские истребители перехватили самолет РФ в районе Польши (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: РБК-Украина

Истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет, который вторгся в воздушное пространство Польши 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Представитель оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский отметил, что нарушение воздушного пространства страны продолжалось примерно несколько десятков секунд.

Российский разведывательный самолет ИЛ-20 находился примерно на 2 километра выше польского воздушного пространства над Балтийским морем.

Горишевский добавил, что союзные силы Польши молниеносно отреагировали на инцидент. С авиабазы в Мальборке были подняты по тревоге несколько британских истребителей, которые осуществили перехват, после чего ИЛ-20 вернулся в российское воздушное пространство.

Отмечено, что это была очередная провокация со стороны РФ, проверяющей готовность систем НАТО.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство стран НАТО

Напомним, в последнее время участились случаи, когда российские самолеты вторгаются в воздушное пространство стран-членов НАТО.

В мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры недалеко от польской границы.

Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.

На прошлой неделе над Балтийским морем британские истребители также перехватили два российских разведывательных самолета.

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