Літак РФ вторгся в повітряний простір Польщі: перехопленням зайнялися винищувачі НАТО

Представник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горішевський зазначив, що порушення повітряного простору країни тривало приблизно кілька десятків секунд.

Російський розвідувальний літак ІЛ-20 перебував приблизно на 2 кілометри вище польського повітряного простору над Балтійським морем.

Горішевський додав, що союзні сили Польщі блискавично відреагували на інцидент. З авіабази в Мальборку було піднято кілька британських винищувачів, які здійснили перехоплення, після чого ІЛ-20 повернувся в російський повітряний простір.

Зазначено, що це була чергова провокація з боку РФ, яка перевіряє готовність систем НАТО.