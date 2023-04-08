ВСУ точными ударами уничтожили дрон, артустановку и несколько машин врага, - ОК "Юг"

Украинские военные на южном направлении точными ударами ликвидировали вражеский беспилотник, а также артустановку противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Нашей авиацией нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач. Их результатом стали: подтвержденная демилитаризация беспилотного разведчика типа "Мерлин", крупнокалиберной артустановки", - говорится в сообщении. По словам спикера ОК "Юг", украинские военные также ликвидировали четыре единицы автомобильной техники противника и три российских наблюдательных пункта.