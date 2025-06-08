Самолет, более 1100 солдат и много техники: в Генштабе обновили потери россиян

Воздушные атаки

Напомним, в субботу, 7 июня, на Курском направлении украинские военные уничтожили российский истребитель Су-35.

Этой ночью российские захватчики также запускали в направлении Украины ударные дроны "Шахед".

Тем временем в городе Новомосковск Тульской области (Россия) дроны ударили по химическому комбинату "Азот", возник пожар.

Предприятие производит азотную кислоту, из которой изготавливают октоген и гексоген, которые применяют в артиллерийских снарядах.

Кроме того, террористы ударили ударным беспилотником по поселку в Запорожской области и ранили пожилого мужчину.

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