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Самолет, более 1100 солдат и много техники: в Генштабе обновили потери россиян

Фото: Силы обороны наносят сокрушительные потери российским захватчикам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 7 на 8 июня, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1120 солдат, самолет и 211 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 996 150 (+1120) человек ликвидировано;
  • танков - 10 911 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 748 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 28 892 (+42) ед;
  • РСЗО - 1410 ед;
  • средства ПВО - 1183 (+2) ед;
  • самолетов - 414 (+1) ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 651 (+158) ед;
  • крылатых ракет - 3315 (+7) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51 225 (+146) ед;
  • специальной техники - 3911 (+3) ед.

Воздушные атаки

Напомним, в субботу, 7 июня, на Курском направлении украинские военные уничтожили российский истребитель Су-35.

Этой ночью российские захватчики также запускали в направлении Украины ударные дроны "Шахед".

Тем временем в городе Новомосковск Тульской области (Россия) дроны ударили по химическому комбинату "Азот", возник пожар.

Предприятие производит азотную кислоту, из которой изготавливают октоген и гексоген, которые применяют в артиллерийских снарядах.

Кроме того, террористы ударили ударным беспилотником по поселку в Запорожской области и ранили пожилого мужчину.

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