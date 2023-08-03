Самолет Дуды четырежды пытался сесть на военном аэродроме, но ему помешал шторм
Самолет президента Польши Анджея Дуды четырежды пытался сесть на военном аэродроме, но так и не смог этого сделать из-за шторма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Дуда должен был сесть на аэродроме в Бабьих Долах, однако в регионе начался шторм, из-за чего местный аэропорт не смог принять несколько самолетов. Его борт пытался совершить посадку четыре раза, но не смог и вернулся в Варшаву.
Отмечается, что Дуда должен был посетить Центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне, где ему предстояло дать оценку текущей ситуации в Балтийском море, в том числе и по учениям российских военно-морских сил.
Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера позже сообщил, что следующий визит состоится завтра, 4 июля.
Безопасная ситуация в Польше
В последнее время Польша сталкивается с увеличением количества провокаций со стороны Белоруссии, куда перевели частную военную компанию "Вагнер". Так, боевики собираются провести учения с белорусскими военными у границы Польши.
А несколько дней назад белорусские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 заметили над польским пограничным селом. Позже факт нарушения границы был подтвержден и в Министерстве обороны страны.
Более подробно об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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