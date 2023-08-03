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Літак Дуди чотири рази намагався сісти на військовому аеродромі, але йому завадив шторм

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Четвер 03 серпня 2023 23:45
Літак Дуди чотири рази намагався сісти на військовому аеродромі, але йому завадив шторм Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Літак президента Польщі Анджея Дуди чотири рази намагався сісти на військовому аеродромі, але так і не зміг цього зробити через шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Дуда мав сісти на аеродромі в Баб'їх Долах, однак в регіоні почався шторм, через що місцевий аеропорт не зміг прийняти декілька літаків. Його борт намагався здійснити посадку чотири рази, але не зміг і повернувся до Варшави.

Зазначається, що Дуда мав відвідати Центр морських операцій та 3-тю флотилію кораблів у Гдині, де йому мали дати оцінку поточної ситуації в Балтійському морі, в тому числі, і щодо навчань російських військово-морських сил.

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера пізніше повідомив, що наступний візит відбудеться завтра, 4 липня.

Безпекова ситуація в Польщі

Останнім часом Польща стикається зі збільшенням кількості провокацій зі сторони Білорусі, куди перевели приватну військову компанію "Вагнер". Так, бойовики збираються провести навчання з білоруськими військовими біля кордону Польщі.

А кілька днів тому білоруські бойові гелікоптери Мі-8 та Мі-24 помітили над польським прикордонним селом. Пізніше факт порушення кордону підтвердили і в Міністерстві оборони країни.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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